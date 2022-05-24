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В Забайкалье от случайного прикосновения к проводу погиб подросток

В Забайкалье от случайного прикосновения к проводу погиб подросток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Провисшие электропровода находились близко к земле

23 мая в селе Михайло-Павловск Кыринского района Забайкальского края от удара током погиб 14-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
 
По данным следствия, в селе Михайлово-Павловск двое подростков возвращались из школы, проходя по тропинке, над которой провисли провода линии электропередач. 14-летний подросток случайно прикоснулся к оголённому проводу и получил удар электрическим током. Он погиб на месте.
 
- По сообщению о гибели подростка на место происшествия незамедлительно выехали следователи СК, которые зафиксировали обстановку на месте трагедии. Установлено, что линия электропередач обслуживается Акшинскими районными электрическими сетями филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Читаэнерго». Ввиду неисправности одного из столбов линии электропередач провод находится на расстоянии около 1,5 метров от земли, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.

По оценке следствия, трагедия произошла ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами организации, обслуживающей линию электропередач.
 
Следователи провели обыски в Акшинких районных электросетях, изъята и изучается документация. Также допросили руководство и работников учреждения. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. 
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