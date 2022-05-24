Поджигатели спалили дом, чтобы он никому не достался
В Иркутске задержаны подозреваемые в поджоге деревянного дома и повреждении автомобиля. Это мужчина по кличке Покемон и два его приятеля.
Пожар произошёл в Иркутске в ночь с 16 на 17 мая. Загорелся неэксплуатируемый дом на улице Александра Невского. Пламя также повредило соседние строения и припаркованный кроссовер Mitsubishi Outlander.
- Изучив место происшествия и записи с камер наблюдения, следственно-оперативная группа установила, что наиболее вероятная причина случившегося – поджог. Оперативники городского управления полиции, проведя комплекс мер, задержали вероятных поджигателей. Ими оказались трое нигде не работающих мужчин без определенного места жительства в возрасте 29, 30 и 31 года. Задержанные, назвавшие себя «Покемон», «Апостол» и «Боксёр», пояснили, что раньше обосновались в заброшенном строении, однако были вынуждены его оставить. А через несколько дней, оказавшись рядом, решили спалить его, чтобы тот «никому не достался», - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущество путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо столько же лет обязательных работ.
В Иркутске Покемон и его друзья сожгли дом и автомобиль
Происшествия, Фото:
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