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В Бурятии изъяли крупнейшую за пять лет партию героина

В Бурятии изъяли крупнейшую за пять лет партию героина
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Крупную партию героина перевозили в банках с кофе

В Бурятии полицейские изъяли партию героина, которая стала крупнейшей за последние пять лет.

Операцию по задержанию подозреваемого в покушении на сбыт героина сотрудники управления наркоконтроля провели в Иволгинском районе. В момент задержания в автомобиле находились двое жителей Тарбагатайского района, им по 43 года и 39 лет.

- В ходе обыска на заднем сиденье авто в четырёх стеклянных банках с кофе обнаружены и изъяты полимерные пакетики и свёрток со следами запайки с веществами различной консистенции и цветов. Также подозрительные вещества были обнаружены при личном досмотре граждан. Согласно проведенной экспертизе, представленные вещества - более 287 граммов героина и около 55 граммов иных синтетических наркотиков. Это самая крупная партия героина, изъятая в республике за последние пять лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летний обвиняемый намеревался расфасовать наркотики на малые дозы и сбывать их в Бурятии.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейские проводят необходимые процессуальные действия, устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.


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