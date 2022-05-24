В Бурятии изъяли крупнейшую за пять лет партию героина

















В Бурятии полицейские изъяли партию героина, которая стала крупнейшей за последние пять лет.Операцию по задержанию подозреваемого в покушении на сбыт героина сотрудники управления наркоконтроля провели в Иволгинском районе. В момент задержания в автомобиле находились двое жителей Тарбагатайского района, им по 43 года и 39 лет.- В ходе обыска на заднем сиденье авто в четырёх стеклянных банках с кофе обнаружены и изъяты полимерные пакетики и свёрток со следами запайки с веществами различной консистенции и цветов. Также подозрительные вещества были обнаружены при личном досмотре граждан. Согласно проведенной экспертизе, представленные вещества - более 287 граммов героина и около 55 граммов иных синтетических наркотиков. Это самая крупная партия героина, изъятая в республике за последние пять лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летний обвиняемый намеревался расфасовать наркотики на малые дозы и сбывать их в Бурятии.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сейчас полицейские проводят необходимые процессуальные действия, устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.