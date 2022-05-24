Жителя Бурятии, ударившего полицейского, оштрафовали на 50 тысяч











Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Тарбагатайском районе «чёрные» лесорубы оказали сопротивление полицейским . Они напали на сотрудников и угрожали им расправой. Давая отпор нападавшим, полицейский применил табельное оружие – трое подозреваемых получили ранения.

Житель посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, ударивший полицейского, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.Всё произошло вечером 19 февраля, когда мужчина отдыхал в увеселительном заведении. Будучи изрядно пьяным, он нарушал общественный порядок и мешал другим людям.Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный призвал дебошира остановиться. Однако мужчина не только проигнорировал требование представителя власти, но и ударил его по лицу.- Суд с учётом полного признания вины подсудимым, его раскаяния и принесённых потерпевшему извинений, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Приговор вступил в законную силу.