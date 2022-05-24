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Жителя Бурятии, ударившего полицейского, оштрафовали на 50 тысяч

Жителя Бурятии, ударившего полицейского, оштрафовали на 50 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в увеселительном заведении

Житель посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, ударивший полицейского, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Всё произошло вечером 19 февраля, когда мужчина отдыхал в увеселительном заведении. Будучи изрядно пьяным, он нарушал общественный порядок и мешал другим людям. 

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный призвал дебошира остановиться. Однако мужчина не только проигнорировал требование представителя власти, но и ударил его по лицу.

- Суд с учётом полного признания вины подсудимым, его раскаяния и принесённых потерпевшему извинений, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Тарбагатайском районе «чёрные» лесорубы оказали сопротивление полицейским. Они напали на сотрудников и угрожали им расправой. Давая отпор нападавшим, полицейский применил табельное оружие – трое подозреваемых получили ранения.  


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