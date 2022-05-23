Обвиняемая держала 13 собак, но не следила за ними
В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели семилетней девочки в результате нападения собак в селе Домна Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 22 января. Семилетняя девочка возвращалась домой из музыкальной школы, когда на неё набросилась стая собак. От страшных травм ребёнок скончался на окраине села.
Изначально рассматривалась версия, что девочку насмерть загрызли бродячие собаки. Однако затем следствие установило, что это были домашние псы, живущие у местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- По версии следствия, обвиняемая по месту жительства содержала 13 беспородных собак. При этом, несмотря на наличие обязанности и возможности предусмотреть последствия бесконтрольного выгула принадлежащих ей животных, женщина не предприняла должных мер по обеспечению безопасности граждан, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами территории домовладения, имеющего ограждение, позволяющее беспрепятственно его покидать. В результате преступной небрежности обвиняемой стая собак покинула домовладение и 22 января 2022 года напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы, - сообщает Генпрокуратура РФ.
Сейчас животные, узнавшие вкус крови, изъяты у владелицы.
Уголовное дело будет рассмотрено Читинским районным судом.
Обвинение по делу забайкалки, чьи собаки загрызли девочку, утвердили в Генпрокуратуре
Происшествия, Фото:
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