Подозреваемого в браконьерстве задержали росгвардейцы
Днём в центре посёлка Баргузин наряд вневедомственной охраны, который находился на патрулировании, обратил внимание на уличную торговлю. Мужчина продавал рыбу с легкового автомобиля, рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы начали проверку. Выяснилось, что мужчина во время нереста на реке Ина сетью ловил рыбу.
У нарушителя изъяты рыболовная сеть и остатки улова – 11 щук и шесть карасей. Причинённый государству ущерб превысил 23 тысяч рублей.
Задержанный, 54-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно транспортные полицейские в ходе рейда на озере Байкал в местности Култушная в Кабанском районе поймали браконьера. Мужчина при помощи резиновой лодки и рыболовных сетей общей длиной около 80 метров выловил омулей на 430 тысяч рублей.
В Бурятии браконьера поймали, когда он продавал рыбу из машины
Происшествия, Фото:
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