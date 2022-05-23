В Бурятии во время операции «Мотоцикл» поймали пьяных байкеров

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

78 человек ехали, не имея водительских прав



С 5 по 14 мая в Бурятии прошёл первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».



За 10 дней сотрудники ГИБДД проверили более 460 единиц мототранспортных средств.



- В отношении водителей, допустивших нарушения ПДД, составлено 292 административных материала. 97 нарушителей привлечены к ответственности за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах. 78 водителей мототранспорта не имели соответствующих прав управления, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



19 мотоциклистов ехали в состоянии опьянения. В том числе двое человек задержаны за повторное вождение транспортом в состоянии опьянения.



По состоянию на 1 января 2022 года, в республике на регистрационном учёте стоят 19 тысяч единиц мототранспорта. С начала года с участием мототехники зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых один человек погиб, а 22 участника получили травмы. Среди пострадавших девять несовершеннолетних.



В 20 ДТП водители не имели прав управления транспортом.





