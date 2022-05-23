В Забайкалье во время тушения лесного пожара погиб тракторист

Это уже вторая гибель сотрудника с начала пожароопасного периода



21 мая при тушении лесного пожара погиб тракторист лесопожарной службы Могочинского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» Сергей Комаров. Он участвовал в тушении лесного пожара в Могочинском районе Забайкальского края.



- С начала пожароопасного периода это уже вторая трагическая гибель сотрудника подведомственного учреждения министерства природных ресурсов Забайкалья. 1 мая при исполнении служебных обязанностей по тушению лесных пожаров погиб наш десантник. Этих двух трагедий можно было бы избежать, если бы люди бережнее относились к природе и не допускали использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения, которые переходят в лесные пожары, - сообщил глава регионального минприроды Сергей Немков.



Создана комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

