Это уже вторая гибель сотрудника с начала пожароопасного периода
21 мая при тушении лесного пожара погиб тракторист лесопожарной службы Могочинского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» Сергей Комаров. Он участвовал в тушении лесного пожара в Могочинском районе Забайкальского края.
- С начала пожароопасного периода это уже вторая трагическая гибель сотрудника подведомственного учреждения министерства природных ресурсов Забайкалья. 1 мая при исполнении служебных обязанностей по тушению лесных пожаров погиб наш десантник. Этих двух трагедий можно было бы избежать, если бы люди бережнее относились к природе и не допускали использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения, которые переходят в лесные пожары, - сообщил глава регионального минприроды Сергей Немков.
Создана комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье во время тушения лесного пожара погиб тракторист
Происшествия, Фото:
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