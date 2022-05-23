На месте работали взрывотехники
21 мая рыбаки в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии обнаружили снаряд. О находке они сообщили в правоохранительные органы.
Подозрительный предмет осмотрели взрывотехники ОМОН Росгвардии.
- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Бурятии. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является снарядом ручного противотанкового гранатомёта, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Находку передали для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая также в Сотниково местный житель нашёл в кювете миномётную мину.
В Бурятии рыбаки нашли снаряд от противотанкового гранатомёта
Происшествия, Фото:
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