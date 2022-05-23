 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 мая

22 мая

Популярное

В Бурятии рыбаки нашли снаряд от противотанкового гранатомёта

В Бурятии рыбаки нашли снаряд от противотанкового гранатомёта
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники

21 мая рыбаки в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии обнаружили снаряд. О находке они сообщили в правоохранительные органы. 

Подозрительный предмет осмотрели взрывотехники ОМОН Росгвардии.

- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Бурятии. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является снарядом ручного противотанкового гранатомёта, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

Находку передали для дальнейшей утилизации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая также в Сотниково местный житель нашёл в кювете миномётную мину.
снаряды Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ поймали наглого серийного вора-форточника
В Улан-Удэ поймали наглого серийного вора-форточника
Происшествия, 23.05.2022
Вор забирался в квартиры улан-удэнцев, когда они были дома
Житель Бурятии нанёс травму матери из-за несолёного супа
Житель Бурятии нанёс травму матери из-за несолёного супа
Происшествия, 23.05.2022
До этого мужчина не раз колотил свою мать, когда выпивал
Улан-удэнские полицейские нашли наркотики у нервного прохожего
Улан-удэнские полицейские нашли наркотики у нервного прохожего
Происшествия, 23.05.2022
Любителя марихуаны задержали возле подъезда
В Улан-Удэ пьяный мужчина угнал машину, чтобы покататься
В Улан-Удэ пьяный мужчина угнал машину, чтобы покататься
Происшествия, 23.05.2022
Пьяный угонщик ранее был лишён водительских прав
В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил лошадь
В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил лошадь
Происшествия, 23.05.2022
ДТП произошло ночью на федеральной трассе
В Бурятии горят торфяники
В Бурятии горят торфяники
Происшествия, 23.05.2022
К осени торфяные очаги могут стать огромными, бьют тревогу активисты
В центре Улан-Удэ опять выросла конопля
В центре Улан-Удэ опять выросла конопля
Происшествия, 23.05.2022
Конопля взошла вместе с газонной травой
В Бурятии водитель Mitsubishi сбила 16-летнюю девушку
В Бурятии водитель Mitsubishi сбила 16-летнюю девушку
Происшествия, 23.05.2022
Наезд произошёл в пригороде Улан-Удэ
Улан-удэнец устроил дома наркопритон
Улан-удэнец устроил дома наркопритон
Происшествия, 23.05.2022
Уголовное дело направили в суд
В Забайкалье утонул пожилой рыбак
В Забайкалье утонул пожилой рыбак
Происшествия, 23.05.2022
Проводится доследственная проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^