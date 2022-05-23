В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил лошадь

Ночью 22 мая на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от села Шеберта Иркутской области водитель автомобиля Mazda CX-5 сбил лошадь. Она выбежала на дорогу со стороны обочины.
В результате столкновения животное погибло. 37-летний усть-илимец находился в салоне один и не пострадал.
Сотрудники полиции отдела МВД России по Нижнеудинскому району выясняют причины и условия ДТП.
- Перегон домашнего скота, в том числе и лошадей, должен осуществляться в светлое время суток и как можно ближе к правому краю дороги. Кроме этого, за животными должен осуществляться постоянный контроль, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая в Братском районе водитель «Киа» сбил медведя, который неожиданно вышел на проезжую часть. В конце апреля в пригороде Иркутска водитель «Тойоты» насмерть сбил косулю.