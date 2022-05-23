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В Бурятии из-за искры от болгарки сгорели два сарая и сухая трава

В Бурятии из-за искры от болгарки сгорели два сарая и сухая трава
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Выгорело около 60 «квадратов»

Днём 20 мая в селе Тодогто Заиграевского района Бурятии загорелась трава от искр болгарки, которой орудовали рабочие на территории бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива. По траве огонь перешёл на территорию частного двора.

К ликвидации возгорания были привлечены заиграевские пожарные, местные жители и пожарные команды министерства обороны. На момент прибытия первого подразделения горели стены дома, веранды, забора, два сарая и трава.

В результате пожара повреждена наружная стена дома, стены веранды, забор. Полностью сгорели два сарая и сухая трава. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м., сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая дети спалили беседку в парке Аллея Счастья в селе Тарбагатай. А 17 мая в городе Гусиноозёрск сгорели надворные постройки на территории частного дома; виновниками пожара стали дети, игравшие с самодельным факелом.
пожар

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