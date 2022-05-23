В Бурятии из-за искры от болгарки сгорели два сарая и сухая трава





Днём 20 мая в селе Тодогто Заиграевского района Бурятии загорелась трава от искр болгарки, которой орудовали рабочие на территории бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива. По траве огонь перешёл на территорию частного двора.К ликвидации возгорания были привлечены заиграевские пожарные, местные жители и пожарные команды министерства обороны. На момент прибытия первого подразделения горели стены дома, веранды, забора, два сарая и трава.В результате пожара повреждена наружная стена дома, стены веранды, забор. Полностью сгорели два сарая и сухая трава. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м., сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.