В Бурятии из-за искры от болгарки сгорели два сарая и сухая трава

Днём 20 мая в селе Тодогто Заиграевского района Бурятии загорелась трава от искр болгарки, которой орудовали рабочие на территории бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива. По траве огонь перешёл на территорию частного двора.
К ликвидации возгорания были привлечены заиграевские пожарные, местные жители и пожарные команды министерства обороны. На момент прибытия первого подразделения горели стены дома, веранды, забора, два сарая и трава.
В результате пожара повреждена наружная стена дома, стены веранды, забор. Полностью сгорели два сарая и сухая трава. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м., сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая дети спалили беседку в парке Аллея Счастья в селе Тарбагатай. А 17 мая в городе Гусиноозёрск сгорели надворные постройки на территории частного дома; виновниками пожара стали дети, игравшие с самодельным факелом.