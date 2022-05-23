Уголовное дело направили в суд
Житель Улан-Удэ обвиняется по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».
Следствием установлено, что мужчина на протяжении лета 2021 года содержал притон, предоставляя двум знакомым помещение во дворе своего дома, расположенного на 1-м участке станции Дивизионная, для систематического потребления ими наркотических средств. Притон накрыли сотрудники полиции.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнец устроил дома наркопритон
Происшествия, Фото:
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