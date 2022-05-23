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В Забайкалье утонул пожилой рыбак

В Забайкалье утонул пожилой рыбак
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Проводится доследственная проверка

16 мая в Забайкальскому крае нашли тело утонувшего 71-летнего мужчины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина утонул в результате несчастного случая. Мужчина рыбачил на искусственном водоёме, расположенном в 12 километрах от Краснокаменска. Во время проверки рыбацких сетей лодка, в которой находился мужчина, перевернулась и мужчина утонул.


- Следователи проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлены и опрошены очевидцы, назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.


Забайкальский край

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