В Забайкалье утонул пожилой рыбак





16 мая в Забайкальскому крае нашли тело утонувшего 71-летнего мужчины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.По предварительным данным, мужчина утонул в результате несчастного случая. Мужчина рыбачил на искусственном водоёме, расположенном в 12 километрах от Краснокаменска. Во время проверки рыбацких сетей лодка, в которой находился мужчина, перевернулась и мужчина утонул.- Следователи проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлены и опрошены очевидцы, назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.