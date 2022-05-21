В Бурятии тушат четыре лесных пожара





За прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Четыре лесных пожара возникли из-за сухих гроз, два из-за линейных объектов, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.С огнём сражались 571 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, сотрудников МЧС. Задействовано 95 единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 198,3 га, два гектара из которых пройдено верховным пожаром.Пять лесных пожаров в Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы.На утро 21 мая продолжаются работы по тушению четырёх лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. На тушении работают 306 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 63 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.