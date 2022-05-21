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В Бурятии тушат четыре лесных пожара

В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:РАЛХ
С огнём сражаются более трёхсот человек

За прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Четыре лесных пожара возникли из-за сухих гроз, два из-за линейных объектов, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.

С огнём сражались 571 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, сотрудников МЧС. Задействовано 95 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 198,3 га, два гектара из которых пройдено верховным пожаром.

Пять лесных пожаров в Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы.

На утро 21 мая продолжаются работы по тушению четырёх лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. На тушении работают 306 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 63 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



лесные пожары

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