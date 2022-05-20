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В Улан-Удэ нашли тело парня, упавшего с моста

В Улан-Удэ нашли тело парня, упавшего с моста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Труп обнаружен ниже по течению реки

Улан-удэнские спасатели обнаружили тело молодого человека, утонувшего в реке Селенге.

- 19 мая в 18:00 поисково-спасательная служба в составе трёх человек при осмотре береговой линии на 1 км ниже по течению от микрорайона Дивизионный обнаружила тело молодого человека, - сообщили «Байкал-Daily» в управлении по ЧС администрации города.

Тело погибшего передано полиции.

Как сообща «Байкал-Daily», инцидент произошёл вечером 17 мая. Свидетелями стали горожане, которые запечатлели плывущего по реке человека. Выяснилось, что он упал с моста. Всё это время его поисками занимались спасатели. 
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