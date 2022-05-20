Труп обнаружен ниже по течению реки
Улан-удэнские спасатели обнаружили тело молодого человека, утонувшего в реке Селенге.
- 19 мая в 18:00 поисково-спасательная служба в составе трёх человек при осмотре береговой линии на 1 км ниже по течению от микрорайона Дивизионный обнаружила тело молодого человека, - сообщили «Байкал-Daily» в управлении по ЧС администрации города.
Тело погибшего передано полиции.
Как сообща «Байкал-Daily», инцидент произошёл вечером 17 мая. Свидетелями стали горожане, которые запечатлели плывущего по реке человека. Выяснилось, что он упал с моста. Всё это время его поисками занимались спасатели.
В Улан-Удэ нашли тело парня, упавшего с моста
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Труп обнаружен ниже по течению реки
Воровка перевела на свой счёт 399 тысяч рублей
Браконьер ловил омуль с помощью сетей
Пожар произошёл в центре города, на улице Профсоюзная
Не менее десятка мёртвых собак неизвестные выбросили возле тропы и у самого берега реки
Кража произошла в магазине электроники в торговом центре
Вор залез ночью в офисное помещение
Теперь уголовное дело на мужчину, напавшего с ножом на свою семью, переквалифицируют
Ущерб оценивается почти в три миллиона рублей
Вор попался прямиком в руки мужа женщины, которую он обокрал
Молодой человек украл запчасти у родителей своего друга
«Чёрного» лесоруба поймали полицейские и лесничий
Массовый падёж скота произошёл в Селенгинском районе
С огнём вручную сражаются 139 человек
Девушка получила различные травмы