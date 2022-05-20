Улан-удэнку осудили за кражу маткапитала подруги

Воровка перевела на свой счёт 399 тысяч рублей



Иволгинский районный суд в Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, укравшей средства материнского капитала у подруги.



Осенью 2021 года ранее судимая улан-удэнка была в гостях у приятельницы в Иволгинском районе, где они распивали спиртное. Хозяйка дома захотела проверить баланс своей банковской карты, но у неё разрядился сотовый телефон. Тогда она попросила гостью установить приложение «Сбербанк онлайн» на её телефон.



Через некоторое время женщина обнаружила, что подруга не закрыла приложение банка. Увидев, что на банковском счёте имеются 399 тысяч рублей, гостья перевела их на свой банковский счёт.



Украденные деньги улан-удэнка потратила.



Женщина совершила кражу в период испытательного срока, назначенного ей судом за другое преступление. Учитывая этот факт, суд назначил ей два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

