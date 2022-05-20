В Бурятии желание студента обогатиться привело его на скамью подсудимых

Молодой человек украл запчасти у родителей своего друга



Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже с незаконным проникновением.



В январе 18-летний студент колледжа решил поправить своё материальное положение. Он не придумал ничего лучше, как обокрасть соседей, более того, родителей своего друга.



Парень часто бывал в их доме, родители друга всего хорошо относились к нему. Молодой человек знал, что на заднем дворе их дома стоит грузовик «Урал», хранятся автозапчасти, техника и металлолом. Кроме того, юноша видел, что хозяева дома пользуются только центральным входом, а собаки также не бывают на заднем дворе. Поразмыслив, молодой человек решил стащить у соседей какие-нибудь запчасти.



На дело он пошёл ночью, прихватив мешок. Перелез через забор заднего двора и открыл калитку, которая была закрыта только на проволоку.



Из кабины грузовика он украл домкрат, ключи гаечные разных размеров, ступичные ключи от автомобилей «ГАЗ» и «Урал», шланг подкачки, два подшипника, две крестовины, четыре сальника, три монтажки. С помощью украденных ключей открутил тормозной кран, и сложил всё это в приготовленный мешок, поставив его за калитку с уличной стороны.



Затем он укатил домой колесо, которое украл из кузова грузовика, а потом вернулся за мешком с запасными частями и инструментами.



В результате был причинён ущерб на сумму 82 500 рублей.



Наутро, обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. И уже в течение недели была установлена причастность студента к преступлению. После он добровольно выдал полицейским украденное на сумму 62 000 рублей.



Парень признал свою вину, раскаялся в содеянном. В суде были оглашены показания, данные им в ходе следствия:



«Я решил совершить кражу запчастей с заднего двора дома потерпевшей, так как нуждался в деньгах. Украденные запасные части решил продать и таким образом выручить деньги. С потерпевшей мы соседи, поэтому и решил похитить запасные части именно с их двора. После кражи некоторыми похищенными предметами я пользовался, и куда-то подевал их, часть краденых предметов у меня сохранилась».



При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию, а также розыску имущества, совершение преступления впервые, молодой возраст, положительные характеристики по месту жительства и учёбы. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.



- Приговором Баунтовского районного суда В. признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе районного суда.



Также удовлетворён гражданский иск, со студента взыскано в пользу потерпевшей в счёт возмещения ущерба 20 500 рублей.



Кроме того, с парня взысканы в доход государства процессуальные издержки в размере 5000 рублей, остальную часть процессуальных издержек в размере 14 200 рублей, с учётом материального положения подсудимого, суд постановил возместить за счёт средств федерального бюджета.



Приговор суда не вступил в законную силу.

