«Чёрного» лесоруба поймали полицейские и лесничий
18 мая в Тарбагатайском районе Бурятии в дежурную часть полиции обратился лесничий. Он сообщил о незаконной рубке в двух километрах от села Верхний Жирим. Там было вырублено около шести кубометров сосны.
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На место происшествия незамедлительно выехали оперативники уголовного розыска районного отдела полиции. В лесу полицейские и лесничий задержали 30-летнего мужчину. Он нигде не работает, ранее судим за незаконную рубку.
С места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль, прицеп, бензопила.
Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
Житель Бурятии вновь попался на незаконной рубке леса
Происшествия, Фото:
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