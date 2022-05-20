Житель Бурятии вновь попался на незаконной рубке леса

«Чёрного» лесоруба поймали полицейские и лесничий



18 мая в Тарбагатайском районе Бурятии в дежурную часть полиции обратился лесничий. Он сообщил о незаконной рубке в двух километрах от села Верхний Жирим. Там было вырублено около шести кубометров сосны.



Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На место происшествия незамедлительно выехали оперативники уголовного розыска районного отдела полиции. В лесу полицейские и лесничий задержали 30-летнего мужчину. Он нигде не работает, ранее судим за незаконную рубку.



С места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль, прицеп, бензопила.



Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.

