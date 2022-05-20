В Бурятии локализовали сложный пожар на вершине горы

В Закаменском районе Бурятии продолжается тушение сложного лесного пожара. Как сообщал «Байкал-Daily», лес загорелся, предположительно, из-за сухой грозы. Пожар возник на самой вершине горы, и огонь пошёл вниз.
- Тушение возгорания осложняется труднодоступной местностью и наличием большого количества горючего материала. С огнём вручную сражаются 139 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей, - сообщили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На сегодня лесной пожар локализован, распространения огня нет.
Помимо этого, за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар в Мухоршибирский районе. На тушении работал 51 человек, было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Пожар ликвидирован.
На утро 20 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Лишь продолжается работа по дотушиванию локализованного очага в Закаменском районе.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.