В Бурятии локализовали сложный пожар на вершине горы

Помимо этого, за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар в Мухоршибирский районе. На тушении работал 51 человек, было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Пожар ликвидирован.На утро 20 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Лишь продолжается работа по дотушиванию локализованного очага в Закаменском районе.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.