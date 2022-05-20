 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 мая

19 мая

Популярное

В Бурятии локализовали сложный пожар на вершине горы

В Бурятии локализовали сложный пожар на вершине горы
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С огнём вручную сражаются 139 человек

В Закаменском районе Бурятии продолжается тушение сложного лесного пожара. Как сообщал «Байкал-Daily», лес загорелся, предположительно, из-за сухой грозы. Пожар возник на самой вершине горы, и огонь пошёл вниз.


- Тушение возгорания осложняется труднодоступной местностью и наличием большого количества горючего материала. С огнём вручную сражаются 139 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей, - сообщили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На сегодня лесной пожар локализован, распространения огня нет.




Помимо этого, за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар в Мухоршибирский районе. На тушении работал 51 человек, было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Пожар ликвидирован.

На утро 20 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Лишь продолжается работа по дотушиванию локализованного очага в Закаменском районе.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии вновь попался на незаконной рубке леса
Житель Бурятии вновь попался на незаконной рубке леса
Происшествия, 20.05.2022
«Чёрного» лесоруба поймали полицейские и лесничий
В Бурятии заражённая химикатами вода убила коров
В Бурятии заражённая химикатами вода убила коров
Происшествия, 20.05.2022
Массовый падёж скота произошёл в Селенгинском районе
В Улан-Удэ мотоциклист сбил 16-летнюю студентку
В Улан-Удэ мотоциклист сбил 16-летнюю студентку
Происшествия, 20.05.2022
Девушка получила различные травмы 
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
Происшествия, 19.05.2022
На улице Челябинской под землёй продолжают тлеть отходы
В Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн
В Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн
Происшествия, 19.05.2022
Масштабы незаконно вырубленного леса для контрабанды в Китай поражают
87-летний иркутянин отдал деньги мошенникам, «спасая» внука
87-летний иркутянин отдал деньги мошенникам, «спасая» внука
Происшествия, 19.05.2022
Пенсионера обманули лжеследователь и ненастоящий внук
Улан-удэнец в сквере убил приятеля, вонзив ему нож в глаз
Улан-удэнец в сквере убил приятеля, вонзив ему нож в глаз
Происшествия, 19.05.2022
Кровавая расправа произошла на глазах прохожих в сквере «Радуга»
В Бурятии убрали свалку недалеко от Горячинска
В Бурятии убрали свалку недалеко от Горячинска
Происшествия, 19.05.2022
Неизвестные свалили мусор близ Байкала
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу бутылки водки
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу бутылки водки
Происшествия, 19.05.2022
Вместо 200 рублей придётся выложить тысячу
Улан-удэнка помогла поймать похитителя велосипеда
Улан-удэнка помогла поймать похитителя велосипеда
Происшествия, 19.05.2022
Бдительность проявила соседка владельца украденного велосипеда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^