Улан-удэнка помогла поймать похитителя велосипеда

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Бдительность проявила соседка владельца украденного велосипеда



18 мая в Улан-Удэ полицейские задержали грабителя, который стащил велосипед из подъезда многоквартирного дома.



Днём 30-летний горожанин вошёл в подъезд дома и, увидев велосипед, решил украсть его, чтобы продать. Однако на выходе он столкнулся с жительницей дома. Бдительная женщина узнала велосипед, принадлежащий её соседу, и потребовала вернуть имущество на место.



Мужчина лишь отмахнулся от женщины и поспешил выйти из подъезда. Почуяв неладное, улан-удэнка обратилась к сотруднику полиции, проходившему неподалёку.



- В ходе недолгого преследования сотрудник уголовного розыска отдела полиции №2 задержал 30-летнего, ранее не судимого, нигде не работающего жителя Улан-Удэ. По его словам, на вырученные деньги мужчина планировал приобрести спиртное и сигареты, - сообщили в МВД по Бурятии.



32-летний владелец велосипеда узнал о произошедшем лишь после задержания грабителя. Он рассказал, что хранил велосипед на первом этаже, считая, что с ним ничего не случится.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



