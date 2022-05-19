Улан-удэнец украл телефон во время потасовки

Драка произошла на улице



Днём 18 мая в полицию в Улан-Удэ обратился 18-летний юноша, лишившийся своего дешёвого телефона.



Молодой человек рассказал, что мобильник, возможно, выпал у него из кармана во время потасовки. Поссорившиеся приятели подрались на улице.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 21-летнего улан-удэнца, который в настоящее время не имеет постоянного места работы. Отметим, что ранее у него уже возникали проблемы с законом, но в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование было прекращено. Однако, как показали последние события, жизненный урок не пошел впрок. Телефон изъят и передан законному владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





