Драка произошла на улице
Днём 18 мая в полицию в Улан-Удэ обратился 18-летний юноша, лишившийся своего дешёвого телефона.
Молодой человек рассказал, что мобильник, возможно, выпал у него из кармана во время потасовки. Поссорившиеся приятели подрались на улице.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 21-летнего улан-удэнца, который в настоящее время не имеет постоянного места работы. Отметим, что ранее у него уже возникали проблемы с законом, но в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование было прекращено. Однако, как показали последние события, жизненный урок не пошел впрок. Телефон изъят и передан законному владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец украл телефон во время потасовки
Происшествия, Фото:
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