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Улан-удэнец украл телефон во время потасовки

Улан-удэнец украл телефон во время потасовки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Драка произошла на улице

Днём 18 мая в полицию в Улан-Удэ обратился 18-летний юноша, лишившийся своего дешёвого телефона.

Молодой человек рассказал, что мобильник, возможно, выпал у него из кармана во время потасовки. Поссорившиеся приятели подрались на улице.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 21-летнего улан-удэнца, который в настоящее время не имеет постоянного места работы. Отметим, что ранее у него уже возникали проблемы с законом, но в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование было прекращено. Однако, как показали последние события, жизненный урок не пошел впрок. Телефон изъят и передан законному владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


кража

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