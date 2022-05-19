Крупный лесной пожар в Иркутской области тушит самолёт-амфибия

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Забор воды производится на Ангаре



В Усть-Удинском районе Иркутской области с 16 мая действует крупный лесной пожар. Площадь пожара, развивающегося в труднодоступной местности, превышает три тысячи гектаров. На помощь направлен самолёт-амфибия БЕ-200 из Красноярска, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



За минувшие сутки самолёт-амфибия совершил 21 слив, вылив с неба 200 тонн воды. Это позволило потушить 2,5 километров кромки пожара.



Забор воды производится на реке Ангаре.



19 мая, по состоянию на 7 часов утра, в 16 районах Иркутской области - Аларском, Братском, Жигаловском, Зиминском, Катангском, Качугском, Нижнеилимском, Осинском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском - действуют 23 пожара на площади 18956,5 га. Восемь из них локализованы на площади 9172 га.



Угрозы для населённых пунктов нет. На тушении задействованы 714 человек, 205 единиц техники.



По данным синоптиков, 19-20 мая по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.



В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с большим числом лесных пожаров.









