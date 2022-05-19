Дело о краже более 1000 тонн в Иркутской области ушло в суд

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Ущерб оценили в 1,6 млн рублей



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин в краже более 1000 тонн угля.



Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.



По версии следствия, с мая по июль 2021 года двое мужчин наняли рабочих для добычи каменного угля марки «Д», умолчав о том, что эти работы незаконны. В итоге на нелицензируемом земельном участке в городе Черемхово было незаконно добыто 1149 тонн каменного угля стоимостью 1,6 млн рублей.



В ходе следствия на движимое имущество обвиняемых арестовали на общую сумму 2,8 млн рублей. Изъятый незаконно добытый уголь, весом 452 тонны, направили для реализации в Росимущество.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

