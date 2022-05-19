 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

Дело о краже более 1000 тонн в Иркутской области ушло в суд

Дело о краже более 1000 тонн в Иркутской области ушло в суд
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Ущерб оценили в 1,6 млн рублей

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин в краже более 1000 тонн угля.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.

По версии следствия, с мая по июль 2021 года двое мужчин наняли рабочих для добычи каменного угля марки «Д», умолчав о том, что эти работы незаконны. В итоге на нелицензируемом земельном участке в городе Черемхово было незаконно добыто 1149 тонн каменного угля стоимостью 1,6 млн рублей.

В ходе следствия на движимое имущество обвиняемых арестовали на общую сумму 2,8 млн рублей. Изъятый незаконно добытый уголь, весом 452 тонны, направили для реализации в Росимущество.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
кража уголь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лихач на «Ниссане» обесточил 20 домов в Улан-Удэ
Лихач на «Ниссане» обесточил 20 домов в Улан-Удэ
Происшествия, 19.05.2022
Горожане сидели без света более семи часов
Жители Бурятии опасаются роста угонов автомобилей
Жители Бурятии опасаются роста угонов автомобилей
Происшествия, 19.05.2022
Автомобилисты боятся увеличения краж из-за роста цен на машины и запчасти
В Бурятии мопед врезался в автомобиль
В Бурятии мопед врезался в автомобиль
Происшествия, 19.05.2022
У пострадавшего нет водительских прав
В Бурятии действует сложный лесной пожар на горе
В Бурятии действует сложный лесной пожар на горе
Происшествия, 19.05.2022
Лес горит в труднодоступной местности
В Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой грозит до 12 лет колонии
В Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой грозит до 12 лет колонии
Происшествия, 19.05.2022
Дело экс-председателя комитета по управлению имуществом мэрии ушло в суд
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 19.05.2022
Всего с начала года зарегистрировано более 6,5 тысяч преступлений 
В Бурятии нашли кучу трупов коров
В Бурятии нашли кучу трупов коров
Происшествия, 18.05.2022
Несчастные коровы погибли от голода
В Бурятии женщина убила сожителя двумя ударами ножа
В Бурятии женщина убила сожителя двумя ударами ножа
Происшествия, 18.05.2022
До убийства женщина не раз говорила односельчанам, что расправится с возлюбленным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^