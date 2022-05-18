Каждый пятый лесной пожар, вероятно, возник по вине браконьеров
В Нерчинском лесничестве в Забайкальском крае сотрудники минприроды снесли незаконное строение, которое использовали браконьеры. Причина – семь зафиксированных лесных пожаров за десять дней вокруг охотничьего зимовья.
- Из всех зарегистрированных лесных пожаров, по нашему мнению, порядка 20 процентов - это пожары, которые возникают в лесу, где нет ни дорог, ни населённых пунктов. В 218 квартале Нерчинского лесничества в течение десяти дней зафиксировано семь возгораний. Возможная причина такого - браконьерские отжиги увалов вокруг зимовья для незаконной охоты, - сообщил начальник управления госнадзора и охраны леса краевого минприроды Максим Суворов.
Поэтому строению отсутствует договор аренды и охотхозяйственное соглашение.
Начата работа по выявлению аналогичных незаконных строений в лесах для предотвращения возникновения лесных пожаров, сообщили в минприроды Забайкальского края.
В Забайкалье снесли зимовье браконьеров-поджигателей
Происшествия, Фото:
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