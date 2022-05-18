В Бурятии «чёрный» лесоруб не хотел платить за «золотые» сосны

Сумма ущерба за шесть деревьев превысила 200 тысяч рублей



В январе 25-летний житель Тарбагатая приехал с приятелем на чужом автомобиле в лес недалеко от села Бар Мухоршибирского района Бурятии. Здесь молодой человек незаконно спилил шесть сосен. Когда же разделал их на брёвна, его задержали лесники.



Молодой человек ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконные рубки леса.



Суд вновь признал «чёрного» лесоруба виновным. Сельчанину назначили условное лишение свободы.



Также удовлетворён иск прокурора о взыскании с осуждённого причинённого преступлением ущерба.



Однако в суде рецидивист оспаривал сумму причинённого ущерба, которая составила более 226 тысяч рублей. Молодой человек уверял, что он причинил вред на сумму около 64 тысяч рублей.



Впрочем, суд отверг его доводы.



Так, по этому преступлению начальная стоимость древесины была увеличена в 200 раз: применена 50-кратная стоимость древесины (за незаконную рубку), и дважды размер такс увеличен в два раза (соответственно за заготовку в зимний период и в защитных лесах), пояснили в пресс-службе районного суда.



- Поэтому потенциальным «чёрным» лесорубам следует задаться вопросом: «А нужны ли мне такие «золотые» сосны?» - обратились в суде к преступникам.



