Мать двоих детей избавилась от новорождённого ребёнка
28-летняя жительница Читы признана виновной по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка сразу после родов».
У женщины уже было двое детей 2015 и 2016 года рождения. Родив 2 декабря 2020 года дома здорового ребёнка, она убила его, задушив футболкой.
Утром на следующий день она выбросила тело в мусорный контейнер. Труп вскоре обнаружил дворник.
Преступление было раскрыто спустя более года благодаря геномной экспертизе. Образцы отбирали у женщин, проживавших поблизости от места обнаружения трупа новорождённого.
Читинка полностью признала свою вину. Причиной совершения такого жестокого поступка она назвала тяжёлое материальное положение и наличие на иждивении двух детей.
- Суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Читинку, выбросившую в мусор убитого младенца, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Каждый пятый лесной пожар, вероятно, возник по вине браконьеров
Труп нашли за гостиницей
Огонь едва не перекинулся на жилые дома
Вор обокрал подростка
Сумма ущерба за шесть деревьев превысила 200 тысяч рублей
Мать двоих детей избавилась от новорождённого ребёнка
Мальчишки не смогли сами потушить огонь и убежали
Останки гниют с осени
Вор без определённого места жительства едва не оставил крупный микрорайон без электричества
Авария унесла жизни двух женщин
Задержанные переделывали охолощённое оружие под боевое
Горожанин лишился телефона, пригласив к себе незнакомца с улицы
Росгвардейцы задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске
Погибшему в ходе спецоперации Александру Бабуеву было 30 лет
Это второе подобное ДТП за два дня