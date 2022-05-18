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Читинку, выбросившую в мусор убитого младенца, отправили в колонию

Читинку, выбросившую в мусор убитого младенца, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать двоих детей избавилась от новорождённого ребёнка

28-летняя жительница Читы признана виновной по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка сразу после родов».

У женщины уже было двое детей 2015 и 2016 года рождения. Родив 2 декабря 2020 года дома здорового ребёнка, она убила его, задушив футболкой.

Утром на следующий день она выбросила тело в мусорный контейнер. Труп вскоре обнаружил дворник.

Преступление было раскрыто спустя более года благодаря геномной экспертизе. Образцы отбирали у женщин, проживавших поблизости от места обнаружения трупа новорождённого.

Читинка полностью признала свою вину. Причиной совершения такого жестокого поступка она назвала тяжёлое материальное положение и наличие на иждивении двух детей.

- Суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.
убийство новорожденного ребенка

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