Читинку, выбросившую в мусор убитого младенца, отправили в колонию

Мать двоих детей избавилась от новорождённого ребёнка



28-летняя жительница Читы признана виновной по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка сразу после родов».



У женщины уже было двое детей 2015 и 2016 года рождения. Родив 2 декабря 2020 года дома здорового ребёнка, она убила его, задушив футболкой.



Утром на следующий день она выбросила тело в мусорный контейнер. Труп вскоре обнаружил дворник.



Преступление было раскрыто спустя более года благодаря геномной экспертизе. Образцы отбирали у женщин, проживавших поблизости от места обнаружения трупа новорождённого.



Читинка полностью признала свою вину. Причиной совершения такого жестокого поступка она назвала тяжёлое материальное положение и наличие на иждивении двух детей.



- Суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор в законную силу не вступил.

