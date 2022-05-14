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В Бурятии неизвестные подожгли траву и едва не спалили дачи

В Бурятии неизвестные подожгли траву и едва не спалили дачи
Происшествия,  Фото:из архива
Площадь пожара составила 300 кв. метров

Днём в субботу, 14 мая, в СНТ «Озёрный», что находится в 2 км от посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии, произошло загорание сухой травы на площади 2 га. По траве огонь распространился на заборы и надворные постройки ближайших дачных участков.

- Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на другие постройки и дома. В результате пожара огнём уничтожены сарай, теплица, забор. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Кто поджёг траву и стал виновником пожара, пока не установлено.

Как сообщал «Байкал-Dailу», с начала года в Бурятии выявлено более 90 поджигателей сухой травы.

пожар

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