В Бурятии неизвестные подожгли траву и едва не спалили дачи

Площадь пожара составила 300 кв. метров
Днём в субботу, 14 мая, в СНТ «Озёрный», что находится в 2 км от посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии, произошло загорание сухой травы на площади 2 га. По траве огонь распространился на заборы и надворные постройки ближайших дачных участков.
- Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на другие постройки и дома. В результате пожара огнём уничтожены сарай, теплица, забор. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Кто поджёг траву и стал виновником пожара, пока не установлено.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с начала года в Бурятии выявлено более 90 поджигателей сухой травы.
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Происшествия, Фото:
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