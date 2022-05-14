Сейчас дотушивают один пожар
За прошедшие сутки, 13 мая, в Бурятии боролись с четырьмя лесными пожарами. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах.
- Три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за перехода огня с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
С огнём сражались 166 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 33 единицы техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 329 га, из которых 13 га – лесная площадь.
Три лесных пожара в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы.
Лесной пожар в Северо-Байкальском районе локализован на площади 5 га. На утро 14 мая продолжаются работы по его дотушиванию.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 14 мая по всей России действует 112 лесных пожаров на общей площади почти 23 тысячи га. Самая тяжёлая ситуация в Красноярском крае. Там в результате масштабных лесных пожаров погибли восемь человек. На треть сгорел город Уяр – уничтожено 233 жилых дома. Всего же в регионе сгорели более 500 домов.
В соседней Иркутской области на сегодня действует 15 лесных пожаров на площади 2,8 тысяч га.
За сутки в Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 14.05.2022
Площадь пожара превысила 350 кв. метров
Происшествия, 14.05.2022
Под отключение попали жилые дома и несколько социальных объектов
Их владелец не был установлен
Подозреваемого гражданина Таджикистана нашли в Кемеровской области
Возбуждено уголовное дело
Следователи ищут организатора незаконного бизнеса
Собаку нашли на той же улице, где произошло нападение на ребёнка
Смертельный наезд произошёл на «зебре»
Площадь пожара составила 190 кв.метров
Похищенное животное нашли в соседнем селе
Мужчина из ревности бил друга чайником и нанёс ножевое ранение
Следователи установят, проявили ли чиновники халатность
Женщина вновь пошла на кражу даже после того, как её поймали в первый раз
Вор украл из подъезда коляску для двойни
Собаки набросились на мальчика, который шёл в гости к другу