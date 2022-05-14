За сутки в Бурятии потушили три лесных пожара

Происшествия, Фото: из архива

Сейчас дотушивают один пожар



За прошедшие сутки, 13 мая, в Бурятии боролись с четырьмя лесными пожарами. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах.



- Три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за перехода огня с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



С огнём сражались 166 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 33 единицы техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 329 га, из которых 13 га – лесная площадь.



Три лесных пожара в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы.



Лесной пожар в Северо-Байкальском районе локализован на площади 5 га. На утро 14 мая продолжаются работы по его дотушиванию.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 14 мая по всей России действует 112 лесных пожаров на общей площади почти 23 тысячи га. Самая тяжёлая ситуация в Красноярском крае. Там в результате масштабных лесных пожаров погибли восемь человек. На треть сгорел город Уяр – уничтожено 233 жилых дома. Всего же в регионе сгорели более 500 домов.



В соседней Иркутской области на сегодня действует 15 лесных пожаров на площади 2,8 тысяч га.

