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За сутки в Бурятии потушили три лесных пожара

За сутки в Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:из архива
Сейчас дотушивают один пожар

За прошедшие сутки, 13 мая, в Бурятии боролись с четырьмя лесными пожарами. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах.

- Три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за перехода огня с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огнём сражались 166 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 33 единицы техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 329 га, из которых 13 га – лесная площадь.

Три лесных пожара в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы.

Лесной пожар в Северо-Байкальском районе локализован на площади 5 га. На утро 14 мая продолжаются работы по его дотушиванию.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 14 мая по всей России действует 112 лесных пожаров на общей площади почти 23 тысячи га. Самая тяжёлая ситуация в Красноярском крае. Там в результате масштабных лесных пожаров погибли восемь человек. На треть сгорел город Уяр – уничтожено 233 жилых дома. Всего же в регионе сгорели более 500 домов.

В соседней Иркутской области на сегодня действует 15 лесных пожаров на площади 2,8 тысяч га. 
лесные пожары

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