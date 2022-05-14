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Жители Бурятии устраивают пожары, сжигая мусор и высыпая пепел

Жители Бурятии устраивают пожары, сжигая мусор и высыпая пепел
Происшествия,  Фото:из архива
С начала года в республике поймали более 90 поджигателей сухой травы

Несмотря на действующий особый противопожарный режим, жители Бурятии продолжают сжигать сухую траву и мусор на своих участках и землях сельхозназначения. Из-за этого происходят всё новые пожары.

Так, за прошедшие сутки трава и мусор горели 39 раз. Установлены трое виновников пожаров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вчера , 13 мая, в селе Петропавловка Джидинского района неравнодушный мужчина сообщил пожарным о том, что сосед сжигает мусор на своём участке.

Когда пожарные прибыли на место, уже горела сухая трава. Произошло это из-за того, что хозяин участка высыпал на землю пепел. «Из-за порыва ветра пепел распространился на сухую траву, вследствие чего произошло возгорание на площади 10 кв. метров», - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В селе Бичура сгорела трава на площади 400 кв. метров. Виновником стал местный житель, который сжигал мусор на своём участке.

В селе Клочнево Прибайкальского района произошло загорание сухой травы на площади 600 кв. м. Собственник на участке проводил пал сухой травы.

В отношении виновных в возгораниях будет составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

С начала же 2022 года выявлено более 90 поджигателей сухой травы, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Так, 12 мая в селе Брянск Кабанского района в результате пожара выгорела трава на площади 1 га, также огнём повреждены надворные постройки навес, сторожка и дощатое ограждение на территории бывшей пилорамы. Собственнику имущества причинён материальный ущерб.

Виновником оказался 35-летний местный житель, который был пьян в момент поджигания травы. На него планируют возбудить уголовное дело.

С 11 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров и выжигание сухой растительности запрещено даже на частных территориях.

пожар

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