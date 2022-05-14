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В Бурятии неизвестный курильщик спалил несколько построек

В Бурятии неизвестный курильщик спалил несколько построек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Площадь пожара превысила 350 кв. метров

Вечером 13 мая в СНТ «Автодорожник» Заиграевского района Бурятии сгорели надворные постройки на территории частного подворья.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных горели надворные постройки, забор и сухая трава. По траве огонь распространился на соседний смежный участок. В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на другие постройки и жилой дом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь уничтожил сарай, дворяник, повредил теплицу и забор, также сгорела трава. Общая площадь пожара составила 356 км. метров.

По версии дознавателей МЧС, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении неустановленных лиц.

пожар

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