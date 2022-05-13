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13 мая

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В Улан-Удэ поймали вторую из трёх собак, сильно покусавших мальчика

В Улан-Удэ поймали вторую из трёх собак, сильно покусавших мальчика
Происшествия, 
Собаку нашли на той же улице, где произошло нападение на ребёнка

Во второй половине дня 13 мая в Улан-Удэ на улице Репина поймали вторую из трёх собак, которые днём ранее сильно покусали семилетнего ребёнка.

Ранее были отловлены две собаки, которые подходили под описание. Однако из них пострадавший мальчик опознал только одну.



Поиски третьей собаки, напавшей на ребёнка, продолжаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 мая в частном секторе на улице Репина семилетний мальчик шёл в гости к другу. На него внезапно набросились три собаки, покусав за различные части тела. Мальчика госпитализировали в детскую больницу, где он в тот же день перенёс операцию.

По факту нападения собак на ребёнка доследственную проверку проводят следователи. Они дадут оценку действию или бездействию городских чиновников, ответственных за отлов безнадзорных животных. «Факт нападения стаи бродячих собак на ребёнка свидетельствует, что администрацией города соответствующие обязанности по обращению с бездомными животными должным образом не выполняются», - отметили в следственном управлении.



собаки

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