Площадь пожара составила 190 кв.метров
Вчера, 12 мая, селе Брянск Кабанского района Бурятии произошёл пожар на пилораме.
Виновником пожара стал местный житель, который намеренно поджёг сухую траву. Пламя же из-за сильного ветра перекинулось на деревянные постройки.
- К ликвидации возгорания были привлечены пожарные и представители Бурятского отделения всероссийского добровольного пожарного общества. В результате оперативного реагирования удалось не допустить перехода огня на расположенные вблизи здания СТО и магазина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара на территории пилорамы выгорела сухая трава, также уничтожены забор, навес и сторожка на общей площади более 190 кв.м.
В отношении виновника возгорания будет составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
Пожары из-за пала сухой травы в Бурятии происходят всё чаще. Так, накануне в Улан-Удэ пожарные спасли от огня СНТ «Гавань». 11 мая пастух, который хотел, чтобы быстрее выросла зелёная трава для его коз, поджёг сухую траву и устроил два лесных пожара. 4 мая сразу два пожара по этой же причине произошли в Улан-Удэ: на улицах Витимская и Судоремонтная.
В Бурятии поджигатель травы устроил пожар на пилораме
Происшествия, Фото:
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