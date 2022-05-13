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Улан-удэнец лишил друга селезёнки, заподозрив, что он отец его детей

Улан-удэнец лишил друга селезёнки, заподозрив, что он отец его детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина из ревности бил друга чайником и нанёс ножевое ранение

Житель Улан-Удэ едва не убил своего друга, считая, что супруга, возможно, изменяет с ним. Подозрения дошли до такой степени, что мужчина начал думать, что именно друг - биологический отец его детей.

Сейчас ревнивый мужчина отбывает наказание в колонии общего режима.

«Тебя добить?»

Из материалов дела следует, что преступление произошло во время празднования Сагаалгана. Мужчина вернулся из командировки и отправился в гости к другу выяснять отношения. Вместе они выпили две бутылки коньяка, после чего опьяневший гость и завёл разговор про возможную измену.

Он заявил, что считает, что его жена и друг тайком встречаются. Причём так давно, что именно приятель – родной отец его детей.

В качестве одного из «доказательств» мужчина показал переписку в Viber, где супруга поздравляла друга с 23 февраля.

Обвинения хозяин дома отверг и попросил гостя удалиться. Однако конфликт продолжился. На кухне завязалась драка, а ревнивец в порыве злости разбил окно. Также он ударил друга кулаком по голове и продолжил избиение попавшимся под руку металлическим чайником.

Поскольку оба были изрядно пьяны, они смутно помнят детали произошедшего.

Утром раненый очнулся на полу в комнате. Он увидел, что кухня вся в осколках, а сам он избит, один глаз заплыл почти полностью и не видит. Также мужчина понял, что у него ножевое ранение.

Приятель, который сидел рядом, увидев очнувшегося друга, лишь спросил: «Тебя добить?»

Ответить раненый мужчина не смог, так как снова начал терять сознание. Перед тем, как впасть в забытье, лишь прошептал: «Вызови скорую».

Нападавший, обдумав ситуацию, всё же не стал добивать приятеля и, действительно, позвонил в «скорую».

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и другие тяжёлые травмы. Во время операции селезёнку не удалось спасти, врачам пришлось её удалить.

На суде агрессивный ревницец частично признал свою вину. Однако он заявил, что ранения нанёс при превышении пределов необходимой обороны, пытаясь избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима.

Не удалось обжаловать

После оглашения приговора суда первой инстанции осуждённый пытался обжаловать приговор и смягчить его.

В суде апелляционной инстанции осуждённый и его адвокат также утверждали о совершении преступления при превышении пределов необходимой обороны. Впрочем, безуспешно.

- Суд апелляционной инстанции признал доводы апелляционных жалоб осуждённого и его адвоката необоснованными, а выводы суда первой инстанции о виновности осуждённого в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах правильными, назначенное наказание справедливым, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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