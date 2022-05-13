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В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за нападения собак на ребёнка

В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за нападения собак на ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи установят, проявили ли чиновники халатность

Следователи проводят доследственную проверку по поводу нападения собак на семилетнего мальчика в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 12 мая в частном секторе на улице Репина. Ребёнок шёл в гости к своему другу. На него набросились и сильно искусали три собаки. Животные причинили многочисленные рваные раны различных участков тела.

Мальчик был доставлен в больницу, где его прооперировали.

- Полномочия в сфере обращения с животными без владельцев находятся в ведении органов местного самоуправления. Факт нападения стаи бродячих собак на ребёнка свидетельствует, что администрацией города соответствующие обязанности по обращению с бездомными животными должным образом не выполняются. Таким образом, сведения в публикациях о нападении бездомных животных на ребёнка указывают на возможную халатность должностных лиц органов местного самоуправления, задействованных в этой сфере. В связи с этим по данному факту организована доследственная проверка. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, и действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

следственный комитет собаки

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