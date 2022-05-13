В Бурятии осудили парня, укравшего 10 мешков кедрового ореха

Молодой человек пошёл на кражу в точке по приёму кедрового ореха у населения
Житель Бичурского района Бурятии предстал перед судом за кражу 10 мешков кедрового ореха.
Как сообщал «Байкал-Daily», кража произошла в ноябре 2021 года в точке по приёму кедрового ореха у населения. Вором оказался сотрудник этой точки, на тот момент ему было 18 лет.
Молодой человек устроился грузчиком в организацию. Дождавшись, когда руководитель уедет, он взломал замок контейнера и выкрал оттуда 10 мешков кедрового ореха. После заказал такси и увёз орехи к себе домой.
На следующий день вор сдал орехи в другую точку приёма в районе.
После задержания молодой человек рассказал, что большую часть полученных денег потратил на оплату долгов.
Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей. В ходе следствия вор возместил только 35 тысяч.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».
- Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также осуждённый обязан в период испытательного срока возместить причинённый материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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