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В Бурятии осудили парня, укравшего 10 мешков кедрового ореха

В Бурятии осудили парня, укравшего 10 мешков кедрового ореха
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек пошёл на кражу в точке по приёму кедрового ореха у населения

Житель Бичурского района Бурятии предстал перед судом за кражу 10 мешков кедрового ореха.

Как сообщал «Байкал-Daily», кража произошла в ноябре 2021 года в точке по приёму кедрового ореха у населения. Вором оказался сотрудник этой точки, на тот момент ему было 18 лет.

Молодой человек устроился грузчиком в организацию. Дождавшись, когда руководитель уедет, он взломал замок контейнера и выкрал оттуда 10 мешков кедрового ореха. После заказал такси и увёз орехи к себе домой.

На следующий день вор сдал орехи в другую точку приёма в районе.

После задержания молодой человек рассказал, что большую часть полученных денег потратил на оплату долгов.

Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей. В ходе следствия вор возместил только 35 тысяч.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».

- Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также осуждённый обязан в период испытательного срока возместить причинённый материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.


кража

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