В Бурятии 13-летний вор прятался от росгвардейцев под одеялом

Утром в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сработала охранная сигнализация в квартире жилого частного дома. По сигналу тревоги на место выехал наряд вневедомственной охраны, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Приехавшие на место росгвардейцы увидели приоткрытое деревянное окно.
Затем вместе с приехавшей хозяйкой дома росгвардейцы вошли внутрь. За диваном они нашли спрятавшегося подростка. Он накрылся одеялом, надеясь, что так его не заметят.
Выяснилось, что мальчику 13 лет, он живёт по соседству. В чужой дом он залез через незапертую форточку, чтобы обокрасть его. Юный вор, вероятно, не знал, что дом стоит под охраной.
Мальчика передали полицейским. Отметим, он уже состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные нелепые попытки спрятаться от правоохранителей в Бурятии уже бывали. Так, весной 2020 года воры, залезшие в дом, надеялись спрятаться от росгвардейцев, попросту сев за диваном.
В 2019 году должник из Кяхты спрятался от приставов, зарывшись в кучу картошки. А в 2018 году в Улан-Удэ ещё один должник залез под матрас на диване и думал, что его не найдут.