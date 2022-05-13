 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

В Бурятии 13-летний вор прятался от росгвардейцев под одеялом

В Бурятии 13-летний вор прятался от росгвардейцев под одеялом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Курьёзный случай произошёл в квартире, которая стоит под охраной

Утром в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сработала охранная сигнализация в квартире жилого частного дома. По сигналу тревоги на место выехал наряд вневедомственной охраны, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Приехавшие на место росгвардейцы увидели приоткрытое деревянное окно.


Затем вместе с приехавшей хозяйкой дома росгвардейцы вошли внутрь. За диваном они нашли спрятавшегося подростка. Он накрылся одеялом, надеясь, что так его не заметят.

Выяснилось, что мальчику 13 лет, он живёт по соседству. В чужой дом он залез через незапертую форточку, чтобы обокрасть его. Юный вор, вероятно, не знал, что дом стоит под охраной.

Мальчика передали полицейским. Отметим, он уже состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобные нелепые попытки спрятаться от правоохранителей в Бурятии уже бывали. Так, весной 2020 года воры, залезшие в дом, надеялись спрятаться от росгвардейцев, попросту сев за диваном.

В 2019 году должник из Кяхты спрятался от приставов, зарывшись в кучу картошки. А в 2018 году в Улан-Удэ ещё один должник залез под матрас на диване и думал, что его не найдут.


кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в посёлке сгорели четыре жилых дома
В Иркутской области в посёлке сгорели четыре жилых дома
Происшествия, 13.05.2022
Возгорание началось из-за подожжённой сухой травы
В Бурятии 13-летний вор прятался от росгвардейцев под одеялом
В Бурятии 13-летний вор прятался от росгвардейцев под одеялом
Происшествия, 13.05.2022
Курьёзный случай произошёл в квартире, которая стоит под охраной
В Улан-Удэ три собаки напали на семилетнего мальчика
В Улан-Удэ три собаки напали на семилетнего мальчика
Происшествия, 13.05.2022
Собаки набросились на мальчика, который шёл в гости к другу
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 13.05.2022
С огнём сражаются более 90 человек
В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» пострадал пассажир
В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» пострадал пассажир
Происшествия, 13.05.2022
Водитель «Приуса» не справился с управлением 
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 13.05.2022
Сейсмособытие случилось рано утром 
В Улан-Удэ едва не сгорела «Гавань»
В Улан-Удэ едва не сгорела «Гавань»
Происшествия, 13.05.2022
Тушение осложнялось порывистым ветром 
Улан-удэнец лишился свободы за то, что ночевал в чужом доме
Улан-удэнец лишился свободы за то, что ночевал в чужом доме
Происшествия, 12.05.2022
Залезший в чужую квартиру горожанин ещё и позвал сюда ночевать девушку
В Иркутской области пьяный мотоциклист, удирая от полицейских, угодил в канаву
Происшествия, 12.05.2022
«Я вам больше никогда не попадусь», - обещал на допросе задержанный
Жительница Бурятии перечислила мошенникам 2,5 млн рублей
Жительница Бурятии перечислила мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 12.05.2022
Мошенник «обрабатывал» свою жертву почти четыре часа
Бурятские таможенники задержали на границе туристов с патронами
Бурятские таможенники задержали на границе туристов с патронами
Происшествия, 12.05.2022
Патроны обнаружили в автомобилях, которые следовали в Монголию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^