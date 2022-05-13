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13 мая

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В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С огнём сражаются более 90 человек

За прошедшие сутки, 12 мая, в Бурятии возникло шесть лесных пожаров. Они действовали в Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.

- Четыре лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, два – из-за перехода огня с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огнём сражались 193 человека – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 45 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 108,5 га, из которых 20,5 га – лесная площадь. 

Четыре лесных пожара в Заиграевском и Кяхтинском районах ликвидированы.


На утро 13 мая продолжается тушение двух лесных пожаров в Еравнинском и Северо-Байкальском районах. С огнём сражаются 95 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44. 
лесные пожары

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