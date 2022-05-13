В Бурятии тушат два лесных пожара



Четыре лесных пожара в Заиграевском и Кяхтинском районах ликвидированы.





За прошедшие сутки, 12 мая, в Бурятии возникло шесть лесных пожаров. Они действовали в Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.- Четыре лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, два – из-за перехода огня с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.С огнём сражались 193 человека – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 45 единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 108,5 га, из которых 20,5 га – лесная площадь.На утро 13 мая продолжается тушение двух лесных пожаров в Еравнинском и Северо-Байкальском районах. С огнём сражаются 95 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.