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Улан-удэнца наказали за поддельное водительское удостоверение

Улан-удэнца наказали за поддельное водительское удостоверение
Происшествия,  Фото:pexels.com
Автомобилист без прав попал в ДТП

35-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в использование поддельного водительского удостоверения.

В 2020 году мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, купил поддельное водительское удостоверение за 8,5 тысяч рублей. Впоследствии он незаконно использовал его при управлении транспортом. В январе 2022 года на автодороге в селе Большая Речка Кабанского района мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие.

Тогда сотрудники ГИБДД и выяснили, что водительское удостоверение, предъявленное им, является поддельным.

- Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу
ДТП поддельные документы

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