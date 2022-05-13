Улан-удэнца наказали за поддельное водительское удостоверение

Автомобилист без прав попал в ДТП



35-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в использование поддельного водительского удостоверения.



В 2020 году мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, купил поддельное водительское удостоверение за 8,5 тысяч рублей. Впоследствии он незаконно использовал его при управлении транспортом. В январе 2022 года на автодороге в селе Большая Речка Кабанского района мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие.



Тогда сотрудники ГИБДД и выяснили, что водительское удостоверение, предъявленное им, является поддельным.



- Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу

