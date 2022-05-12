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Улан-удэнец лишился свободы за то, что ночевал в чужом доме

Улан-удэнец лишился свободы за то, что ночевал в чужом доме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Залезший в чужую квартиру горожанин ещё и позвал сюда ночевать девушку

Улан-удэнец, который дважды незаконно проникал в чужую квартиру, предстал перед судом. Мужчина признан виновным в незаконном проникновении в жилище, совершённом против воли проживающих там лиц.

В первый раз незваный гость залез в чужой дом в середине декабря 2021 года. Мужчина был пьян. В бараке на улице Свердлова он пришёл в квартиру, где раньше жила его знакомая. Там оторвал доски входной двери и смог попасть внутрь.

При этом днём ранее мужчина познакомился с девушкой и позвал с собой. Новая знакомая ответила согласием и провела ночь в этой квартире.

Утром кавалер уехал на работу, а девушка осталась спать. В этот момент приехала настоящая хозяйка квартиры, которая и выгнала незнакомку.

Мужчина же на этом не остановился. Всего через месяц, в январе 2022 года, он вновь пришёл в тот же дом, чтобы забрать там оставленные в декабре вещи. В квартиру он попал тем же способом – вырвав доски на двери.

Улан-удэнец ранее был судим, поэтому получил строгое наказание.

- За оба эпизода незаконного проникновения в жилище, с учётом рецидива в действиях и с учетом приговора за другое преступление, окончательно обвиняемому назначено 2 года 4 месяца в колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Роман Лобанов. 
незаконное проникновение в жилище

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