В Иркутске осуждённый пытался подкупить сотрудника колони

Осуждённый хотел получить наркотики



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии №19 в посёлке Маркова. Мужчина подозревается в даче взятки сотруднику колонии.



Уголовное дело возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУФСИН.



По версии следствия, осуждённый пытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ИК-19 за доставку наркотиков. Сотрудник от денег отказался и сообщил своему руководству о произошедшем.



Следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

