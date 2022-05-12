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В Иркутске осуждённый пытался подкупить сотрудника колони

В Иркутске осуждённый пытался подкупить сотрудника колони
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый хотел получить наркотики

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии №19 в посёлке Маркова. Мужчина подозревается в даче взятки сотруднику колонии.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУФСИН.

По версии следствия, осуждённый пытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ИК-19 за доставку наркотиков. Сотрудник от денег отказался и сообщил своему руководству о произошедшем.

Следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
покушение на дачу взятки должностному лицу

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