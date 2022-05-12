Бурятские таможенники задержали на границе туристов с патронами









Охотничьи патроны обнаружили бурятские таможенники у жителей Иркутской области, выезжавших в Монголию. Произошло это в двустороннем пункте пропуска Монды.- В ходе таможенного контроля в автомобилях трёх граждан России при выезде в Монголию таможенники обнаружили 11 охотничьих патронов к огнестрельному оружию. Во всех случаях товар не был задекларирован в установленном законодательством порядке. Разрешительные документы на перемещение данной категории товара также отсутствовали, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Решается вопрос о привлечении иркутян к административной ответственности.Для перемещения через государственную границу оружия, комплектующих к нему и боеприпасов нужно разрешение Федеральной службы войск национальной гвардии России. Кроме этого, сведения о таких товарах при ввозе и вывозе необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию.