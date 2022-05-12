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В Бурятии застолье двух подруг окончилось огнестрелом

В Бурятии застолье двух подруг окончилось огнестрелом
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщины поссорились из-за старых обид, и одна из них выстрелила в другую

45-летняя жительница отделённого таёжного села в Баунтовском районе Бурятии, выстрелившая в подругу, предстала перед судом. Она признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также в незаконном хранении оружия, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Забегая вперёд отметим, что у гостеприимной хозяйки под половицей на веранде хранилась охотничья винтовка «ТОЗ-16-01». И ружьё, и патроны принадлежали её деду, который научил внучку стрелять. После его смерти она оставила на память ружьё с патронами и хранила более 23 лет, вплоть до того самого момента, когда оно выстрелило.

Поздним февральским вечером 33-летняя женщина пришла в гости к своей приятельнице, встречу решили отметить застольем. Далее дружеские посиделки под воздействием алкоголя переросли в ссору. Сельчанки стали вспоминать старые обиды, ругаться, выражаться в адрес друг друга нецензурной бранью, в общем, разразился скандал.

Недолго думая, хозяйка, возмущённая поведением гостьи, достала из тайника ружьё, зарядила его и выстрелила в ногу.

Затем, опомнившись, позвала медсестру на помощь. Раненой оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу. Потерпевшая получила огнестрельное ранение левой голени с многооскольчатым переломом малоберцовой кости со смещением отломков и повреждением малоберцового нерва.

Приехавшим на место происшествия полицейским стрелявшая женщина выдала ружьё и патрон, было возбуждено уголовное дело.

Сельчанка полностью признала вину. В судебном заседании были оглашены её показания, данные на предварительном следствии:

«Умысла убивать потерпевшую, либо угрожать ей убийством, причинить тяжкий вред, у меня не было, просто я решила таким образом нанести ей телесное повреждение, чтобы не вела себя таким образом. В содеянном чистосердечно раскаиваюсь. В настоящее время с М. я помирилась, она меня простила, я покупала ей медикаменты».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления, а также принесение извинений и покупку лекарств потерпевшей. Отягчающие обстоятельства не установлено.

Суд приговорил её к трём годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Изъятое нарезное огнестрельное оружие передано в Центр лицензионно-разрешительной системы управления Росгвардии.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
умышленное причинение среднего вреда здоровью

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