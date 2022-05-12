Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иркутской области стало известно о гибели при тушении лесного пожара сотрудника Иркутского лесхоза. Сегодня в следственном управлении сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- 10 мая при тушении лесного пожара в районе Егоровского кладбища в Иркутском районе загорелся трактор. Рядом было обнаружено тело 37-летнего мужчины, работника АУ «Иркутский лесхоз». Он прибыл на место для опашки и предотвращения дальнейшего распространения огня, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области после гибели лесника на пожаре возбудили дело
Происшествия, Фото:
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