В Иркутске осудили семью контрабандистов леса

Происшествия, Фото: из архива

Отец и дочь организовали вывоз вырубленной «чёрными» лесорубами деревьев



Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор отцу и дочери, занимавшихся контрабандой леса. Они признаны виновными в совершении семи эпизодов преступления по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



С апреля 2018 по август 2019 года отец фактически руководил фирмой, а его дочь была директором и бухгалтером организации. Семья незаконно скупала вырубленную нелегально древесину, занималась переработкой, а затем продавала иностранным компаниям.



Сделки они совершали с помощью фирм, оформленных на подставных лиц и подделанных документов для таможенного органа.



В результате они незаконно перевезли более 10 тысяч кубометров на сумму свыше 10 млн рублей.



Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили заниматься лесным бизнесом на срок два года. Женщину осудили на 4,5 года, однако отбывать наказание она будет тогда, когда её ребёнку исполнится 14 лет.



Приговор в законную силу пока не вступил.

