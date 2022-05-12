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В Бурятии пастух стал виновником двух лесных пожаров

В Бурятии пастух стал виновником двух лесных пожаров
Происшествия,  Фото:из архива
Пастух устроил пожар, чтобы быстрее появилась зелёная трава

Вчера, 11 мая в Кабанском районе Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. Полицейские установили виновника возгорания. Оказалось, что местный житель, который пасёт коз, поджёг сухую прошлогоднюю растительность, чтобы быстрее появилась зелёная трава.

Пожар прошёл 151,3 га. С огнём сражался 61 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые люди. Было задействовано 12 единиц лесопожарной техники.

- Низовой пожар прошёлся только по лесной подстилке. Лесные насаждения не пострадали, - отметила лесничий Кабанского лесничества Ирина Орлова.

Выяснилось, что это не первый поджог пастуха. Ранее, в апреле, в этой же местности из-за того, что мужчина сжигал сухую траву, также возник лесной пожар. Тогда огонь ликвидировали на площади менее 1 га.

В отношении мужчины будет составлен протокол по части 4 статьи 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара». Ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Выжигание сухой травы запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае, если ущерб, причиненный лесному фонду, превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Баунтовском и Кабанском районах Бурятии тушили сложные лесные пожары. Они возникли по вине местных жителей. 
лесные пожары

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