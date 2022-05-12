Мошенник получил кредит на 120 тысяч
Полицейские из Бурятии нашли подозреваемого в мошенничестве в соседнем Забайкальском крае.
- Заявление по факту мошенничества поступило в полицию от сотрудника службы безопасности одного из банков Улан-Удэ. Мужчина сообщил правоохранителям, что в октябре 2021 года злоумышленник, используя поддельный паспорт, оформил кредит на 120 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские установили подозреваемого – им оказался 37-летний читинец.
Выяснилось, что мужчина купил через Интернет поддельный паспорт с недостоверными персональными данными. После чего он приехал в Бурятию специально для оформления займа. Получив деньги, мужчина выбросил поддельный паспорт и уехал домой.
Сейчас мошенник отбывает наказание за организацию наркопритона в Забайкальском крае.
Читинец приехал в Улан-Удэ, чтобы совершить мошенничество
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар действует недалеко от села
Мошенник получил кредит на 120 тысяч
На месте работают экстренные службы
Подозреваемого задержали приехавшие росгвардейцы
Молодые люди нанесли на надгробный памятник оскорбительные надписи
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром
Беременная девушка ехала в машине, в которую врезался автомобиль
Сельчанам грозит административная ответственность
Мужчина, пытаясь убить племянника, пошёл на поджог собственной квартиры
Перед судом предстал водитель «Тойоты Хайс», по вине которого погиб девятилетний мальчик
Улан-удэнец убил мужа племянницы в День Победы
В этом году обращений по поводу укусов больше, чем в прошлом сезоне
Мужчина пытался отобрать у полицейского автомат в лифте
Машина «скорой» застряла в пробках после салюта на День Победы
Мужчина не выдержал трудностей ухода за неходячей пенсионеркой