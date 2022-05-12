Читинец приехал в Улан-Удэ, чтобы совершить мошенничество

Мошенник получил кредит на 120 тысяч



Полицейские из Бурятии нашли подозреваемого в мошенничестве в соседнем Забайкальском крае.



- Заявление по факту мошенничества поступило в полицию от сотрудника службы безопасности одного из банков Улан-Удэ. Мужчина сообщил правоохранителям, что в октябре 2021 года злоумышленник, используя поддельный паспорт, оформил кредит на 120 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские установили подозреваемого – им оказался 37-летний читинец.



Выяснилось, что мужчина купил через Интернет поддельный паспорт с недостоверными персональными данными. После чего он приехал в Бурятию специально для оформления займа. Получив деньги, мужчина выбросил поддельный паспорт и уехал домой.



Сейчас мошенник отбывает наказание за организацию наркопритона в Забайкальском крае.



