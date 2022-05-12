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Читинец приехал в Улан-Удэ, чтобы совершить мошенничество

Читинец приехал в Улан-Удэ, чтобы совершить мошенничество
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенник получил кредит на 120 тысяч

Полицейские из Бурятии нашли подозреваемого в мошенничестве в соседнем Забайкальском крае.

- Заявление по факту мошенничества поступило в полицию от сотрудника службы безопасности одного из банков Улан-Удэ. Мужчина сообщил правоохранителям, что в октябре 2021 года злоумышленник, используя поддельный паспорт, оформил кредит на 120 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские установили подозреваемого – им оказался 37-летний читинец.

Выяснилось, что мужчина купил через Интернет поддельный паспорт с недостоверными персональными данными. После чего он приехал в Бурятию специально для оформления займа. Получив деньги, мужчина выбросил поддельный паспорт и уехал домой.

Сейчас мошенник отбывает наказание за организацию наркопритона в Забайкальском крае.

мошенничество

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