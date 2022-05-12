Подозреваемого задержали приехавшие росгвардейцы
В полицию села Хоринск в Бурятии поступила информация о грабеже в местной закусочной.
На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Возле кафе росгвардейцы пресекли конфликт между группой граждан, выяснявших отношения на повышенных тонах. Женщина обратилась к приехавшим правоохранителям, рассказав, что в кафе у неё украли тысячу рублей.
Выяснилось, что некий мужчина присоединился к компании, гулявшей в кафе. Выходя из заведения, он из кармана куртки женщины стащил деньги. Однако женщина увидела это, потребовала вернуть купюру, после чего и произошёл скандал.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. 35-летний улан-удэнец, который ранее был судим, в полиции сознался в содеянном.
Возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.
По информации Росгвардии по Бурятии
В Бурятии мужчина пытался обокрасть посетительницу кафе
Происшествия, Фото:
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