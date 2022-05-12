В Бурятии мужчина пытался обокрасть посетительницу кафе

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Подозреваемого задержали приехавшие росгвардейцы



В полицию села Хоринск в Бурятии поступила информация о грабеже в местной закусочной.



На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Возле кафе росгвардейцы пресекли конфликт между группой граждан, выяснявших отношения на повышенных тонах. Женщина обратилась к приехавшим правоохранителям, рассказав, что в кафе у неё украли тысячу рублей.



Выяснилось, что некий мужчина присоединился к компании, гулявшей в кафе. Выходя из заведения, он из кармана куртки женщины стащил деньги. Однако женщина увидела это, потребовала вернуть купюру, после чего и произошёл скандал.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. 35-летний улан-удэнец, который ранее был судим, в полиции сознался в содеянном.



Возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.





По информации Росгвардии по Бурятии

