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В Бурятии мужчина пытался обокрасть посетительницу кафе

В Бурятии мужчина пытался обокрасть посетительницу кафе
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемого задержали приехавшие росгвардейцы

В полицию села Хоринск в Бурятии поступила информация о грабеже в местной закусочной.

На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Возле кафе росгвардейцы пресекли конфликт между группой граждан, выяснявших отношения на повышенных тонах. Женщина обратилась к приехавшим правоохранителям, рассказав, что в кафе у неё украли тысячу рублей.

Выяснилось, что некий мужчина присоединился к компании, гулявшей в кафе. Выходя из заведения, он из кармана куртки женщины стащил деньги. Однако женщина увидела это, потребовала вернуть купюру, после чего и произошёл скандал.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. 35-летний улан-удэнец, который ранее был судим, в полиции сознался в содеянном.

Возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.


По информации Росгвардии по Бурятии 
грабеж Росгвардия

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