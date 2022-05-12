В Бурятии оперативно потушили сложные лесные пожары







С огнём сражались 88 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.



- Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны возгорания удалось ликвидировать в первые сутки, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 258 га.



На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



Как сообщал «Байкал-Daily», 6 мая спустя шесть дней борьбы с огнём



В Бурятии сейчас более спокойная обстановка по сравнению с другими регионами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 12 мая в России действует 107 лесных пожаров на площади 25 526 га. Печальное лидерство по площади очагов у Амурской области (горит более 10 тысяч га леса). На втором месте Курганская область (3,4 тысячи га), на третьем – Иркутская область (шесть пожаров на землях лесного фонда площади 2 291 га).



С огнём сражались 88 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.- Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны возгорания удалось ликвидировать в первые сутки, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.Общая площадь, пройденная огнём, составила 258 га.На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.Как сообщал «Байкал-Daily», 6 мая спустя шесть дней борьбы с огнём сложный пожар потушили в Тункинском национальном парке . Из-за него в районе даже вводили режим ЧС.В Бурятии сейчас более спокойная обстановка по сравнению с другими регионами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 12 мая в России действует 107 лесных пожаров на площади 25 526 га. Печальное лидерство по площади очагов у Амурской области (горит более 10 тысяч га леса). На втором месте Курганская область (3,4 тысячи га), на третьем – Иркутская область (шесть пожаров на землях лесного фонда площади 2 291 га).

За прошедшие сутки в Бурятии оперативно ликвидировали сложные лесные пожары. Два пожара действовали в Баунтовском и Кабанском районах. Оба они возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала.