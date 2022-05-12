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В Бурятии оперативно потушили сложные лесные пожары

В Бурятии оперативно потушили сложные лесные пожары
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром

За прошедшие сутки в Бурятии оперативно ликвидировали сложные лесные пожары. Два пожара действовали в Баунтовском и Кабанском районах. Оба они возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала.

 
С огнём сражались 88 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.

- Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны возгорания удалось ликвидировать в первые сутки, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 258 га.

На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 мая спустя шесть дней борьбы с огнём сложный пожар потушили в Тункинском национальном парке. Из-за него в районе даже вводили режим ЧС.

В Бурятии сейчас более спокойная обстановка по сравнению с другими регионами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 12 мая в России действует 107 лесных пожаров на площади 25 526 га. Печальное лидерство по площади очагов у Амурской области (горит более 10 тысяч га леса). На втором месте Курганская область (3,4 тысячи га), на третьем – Иркутская область (шесть пожаров на землях лесного фонда площади 2 291 га).

лесные пожары

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