В Бурятии нарушителей противопожарного режима выявили с воздуха





В Заиграевском районе Бурятии для выявления и пресечения нарушений требования пожарной безопасности ежедневно проводятся профилактические обследования жилого сектора, в том числе с применением беспилотных авиационных систем (БАС).Так, 6 мая в ходе профилактических мероприятий были выявлены два нарушения требований пожарной безопасности. Жительница посёлка Онохой в проводила уборку на своём приусадебном участке и сжигала прошлогоднюю сухую траву. За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима женщина привлечена к административной ответственности.Во втором случае за аналогичное нарушение к ответственности был привлечён сельский житель.- При определении размера административного наказания будут учтены отягчающие обстоятельства, а именно воспрепятствование законной деятельности представителю органов исполнительной власти. В связи с чем, будет назначено максимальное наказание, предусмотренное санкцией, указанной статьи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В ведомстве напоминают, что разведение открытого огня категорически запрещено на землях всех категорий, в том числе на частных придомовых территориях населённых пунктов.