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Улан-удэнца осудили за попытку заживо сжечь племянника

Улан-удэнца осудили за попытку заживо сжечь племянника
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина, пытаясь убить племянника, пошёл на поджог собственной квартиры

Улан-удэнцу, пытавшемуся заживо сжечь 19-летнего племянника вместе со своей и соседской квартирой, 11 мая вынесли приговор.

Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло в мае 2021 года в четырёхквартирном деревянном доме на улице Мира. Три квартиры в этом доме давно пустовали, в четвёртой жил тот самый мужчина. Он давно злоупотреблял алкоголем.

Незадолго до происшествия к нему из деревни переехал жить 19-летний племянник, поступивший на военную службу по контракту в расположенной неподалеку воинской части.

30 мая в течение дня мужчина распивал алкоголь. А вечером стал просить у вернувшегося со службы племянника деньги для покупки очередной порции спиртного. Однако молодой человек ответил отказом, ушёл в комнату и лёг спать.

Мужчина, затаив злобу, решил убить молодого человека. Он выждал время, убедился, что племянник уснул. Затем поджёг в своей квартире тюль и одежду. После вышел на улицу и поджёг кучу мусора в тамбуре соседней квартиры. Огонь разгорелся и стал распространяться по деревянным конструкциям дома.

Однако, почувствовав запах дыма, молодой человек успел проснуться. Он вызвал пожарных, после чего самостоятельно стал тушить возгорание.

От огня существенно пострадала соседняя квартира, владельцам которой причинён значительный ущерб на общую сумму 539 тысяч рублей.

- Подсудимый признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества. Советским районным судом обвиняемый приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Dailу» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Надежда Иванютина. 
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